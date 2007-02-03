داروی جدید ایدز تمامی خصوصیات مثبت یک داروی موثر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مینو محرز امروز در مراسم معرفی داروی IMOD به عنوان داروی کنترل بیماری ایدز و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) با ابراز خرسندی بسیار از برگزاری این مراسم و معرفی این دارو گفت: در تمام مدت این 6 سال منتظر روزی بودیم که این دارو به تولید برسد و برای همه بیماران مبتلا به HIV قابل دسترس باشد.

محرز با اشاره به خصوصیات یک داروی موثر در درمان بیماری های عفونی از جمله ایدز، گفت: دارویی که باید در درمان بیماری ایدز مصرف شود باید به طور کامل ایمن و مطمئن باشد. این موضوع در مورد این داروی جدید کاملاً مشهود است.

وی افزود : میزان دوزی نیز در داروی جدید مورد استفاده قرار گرفته است بسیار کمتر از میزان دوز داروهای ضد ویروسی است. 65 درصد از بیماران در مدت 21 ماه سطح سیستم ایمنی آنها به طور کامل افزایش یافت و عارضه دارویی قابل ذکری نیز نداشتند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات ایدز ایران افزود: در دسترس بودن این دارو از نکات قابل ذکر آن است و در مقابل داروهای شیمیایی که قیمت بسیار بالایی دارند، به دلیل ریشه گیاهی هم از دسترسی بیشتری برخوردار است و هم می توان با قیمت کمتری آن را تولید کرد.

وی تأکید کرد: از نظر شخصی معتقدم این دارو باید برای بیماران مبتلا به HIV که CD4 آنها کمتر از 350 است مورد استفاده قرار گیرد تا از ورود این بیماران به مراحل سخت بیماری ایدز جلوگیری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: خوشبختانه در نتایج مطالعات این دارو این نکته نیز بدست آمده که این دارو باعث کاهش گیرنده های ویروسی سلولی می شود و ویروس کمتر وارد سلول می شوند. البته سایر آثار این دارو نیز در حال مطالعه است.