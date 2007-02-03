پیوستن عمرحمیدی به پرسپولیس منتفی شد/ یک مدافع آفریقایی جانشین مدافع تیم ملی سوریه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود علاوه بر زیاد شعبو یک مدافع جوان سوریه ای هم با پرسپولیس قرارداد ببندد که این انتقال به علت مشکلات مالی در آخرین لحظات منتفی شد.

گزینه مورد نظر باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط دفاعی، عمر حمیدی مدافع تیم ملی بزرگسالان و امید سوریه و عضو تیم الاتحاد بود اما این باشگاه سوریه ای به علت حضور در لیگ قهرمانان آسیا و نیاز مبرم به مدافع خود ابتدا با پیشنهاد پرسپولیس مخالفت کرد و پس از آن مبلغی را برای صدور رضایت نامه موقت پیشنهاد داد که با مخالفت مدیرعامل پرسپولیس همراه بود.

عمر حمیدی که تیم ملی امید سوریه را با پیراهن شماره 31 در بازیهای آسیایی دوحه مقابل ژاپن، کره شمالی و پاکستان همراهی کرده بود تمایل زیادی برای پیوستن به پرسپولیس داشت اما وضعیت خاص تیم الاتحاد مانع از انتقال او به پرطرفدارترین تیم ایران شد.

باشگاه پرسپولیس همچنین مذاکراتی را با یک مدافع آفریقایی انجام داده و احتمال دارد این بازیکن طی روزهای آتی در تست فنی این تیم شرکت کند.

همچنین سایت فوتبال سوریه نیز پیوستن عمر حمیدی به پرسپولیس را منتفی دانست و درباره پیوستن زیاد شعبو نوشت: «گلزن سوریه به تیم ملی ایران بعد از موافقت باشگاه الجیش، به پرسپولیس پیوست و بعد از ثبت قرارداد در تمرینات این تیم شرکت کرد».

ضمن اینکه برخلاف اعلام سایت فوتبال سوریه مبلغ قرارداد 6 ماهه زیاد شعبو با پرسپولیس شصت هزار دلار نبوده و این مهاجم سوریه ای با قراردادی به مبلع چهل هزار دلار به پرسپولیس منتقل شده که 22500 دلار آن سهم باشگاه الجیش بوده است.