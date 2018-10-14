نمایشگاه تخصصی رشد و تکامل کودکان در سمنان گشایش یافت

علیرضا ایزد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح نمایشگاه تخصصی رشد و تکامل کودکان در سمنان خبر داد و ابراز داشت: معتقدیم شناخت استعدادها و هوش کودکان میتواند به پرورش خلاقیت و تقویت مهارتهای آنها کمک کند لذا در هفته کودک تلاش شد تا با برگزاری این نمایشگاهها توجه مخاطبان را به نیازهای کودک جلب کنیم.
وی بابیان اینکه در این نمایشگاه جامعه هدف کودکان زیر شش سال هستند، افزود: کودکان بهعنوان آیندهسازان فردا میتوانند در سرنوشت یک کشور اثرگذار باشند بنابراین وقت گذاشتن بر روی آموزش خلاقیتها و استعدادهای کودکان نهتنها هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای جامعهای بهتر است.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه ۱۳۵مهدکودک در استان تحت نظارت بهزیستی قرار دارند، ابراز داشت: افتتاح این نمایشگاه فرصت مناسبی برای خانوادهها است تا با شناخت استعدادهای کودک بتوانند او را در راستای تقویت علاقهمندی و توانمندیهای او سوق دهند.
ایزد پور در ادامه تصریح کرد: در مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی کودکان ضمن آشنایی با آموزههای ایرانی، اسلامی ازنظر هوش و استعداد نیز مورد ارزیابی واقع میشوند که این بررسیها میتواند در آینده کودک بسیار نقشآفرین باشد.
وی افزود: در نمایشگاه رشد و تکامل تلاش شد تا انواع بازی و سرگرمی در اختیار کودکان قرار گیرد که در این نمایشگاهها متخصصان کودک نیز حضور دارند و خانوادهها را با مسائل مختلف حوزه روانشناختی کودک آشنا میکنند بنابراین این نمایشگاه فرصت خوبی برای مشارکت خانوادهها در بحث کودکان است.
به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه به مدت چهار روز تا سهشنبه هفته جاری از ساعت ۱۶ لغایت ۲۰ میزبان کودکان و خانواده ارجمند آنان واقع در ضلع جنوبی پارک شقایق در شهر سمنان خواهد بود.
نظر شما