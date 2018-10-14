ساختار اداری از دیوان سالاری رنج می برد/ضرورت اجرای سیماک و جینف

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از اداره پست استان، افزود: تاکید دولت بر اصلاح ساختار اداری است و استفاده از ظرفیت های سیستمی و نرم افزاری برای خدمت رسانی عدالت محور به جامعه هدف مورد تاکید است.

احمدی با تاکید بر ارائه خدمات ارزشمند، سریع و مطمئن توسط پست، ابراز داشت: شرایط جدید ایجاب می کند که مدیریت ها، ابزار و ماموریت ها به شکل نوین متحول شده و تحقق دولت الکترونیک را به ویژه توسط پست به عنوان پیشتاز این حوزه داشته باشیم.

احمدی با بیان اینکه اداره پست می تواند ادمین تحول بزرگ در حوزه خدمات رسانی باشد، عنوان داشت: ساختارهایی مانند "جی نف و سیماک" می تواند تغییرات بزرگ و مناسبی در شکل زندگی مردم و نحوه ارائه خدمات ایجاد کنند.

استاندار لازمه تحقق ظرفیت ها را نیروی انسانی توانمند و مسلط به حوزه نرم افزاری و تقویت زیرساخت ها دانست و گفت: باید با هدف جلوگیری از تخلفات ارائه خدمات، سرعت بخشی به فعالیت ها و پوشش عدالت محور خدمات از ظرفیت هایی مانند "سیماک و جی نف" برای بهبود ارائه خدمت رسانی به مردم بهره برد.

وی افزود: اینکه دهها نیرو در اتاق شیشه ای قرار می گیرند و از طریق سیستم های نوین پوشش خدماتی به جامعه هدف را عملیاتی می کنند، تحقق شفاف سازی، کاهش تبعیض، افزایش سرعت و تحقق رضایتمندی مردم را در پی دارد.

استاندار بر پیگیری جدی برای تحقق پروژه های "سیماک و جی نف" در استان تاکید کرد و گفت: اگر کسی در برابر اجرای این برنامه ها مقاومت می کند، در این میان منافعی دارد و افراد پاکدست و دلسوز از اجرای پروژه هایی از این قبیل حمایت می کنند.

احمدی افزود: کسی که در برابر اجرای این برنامه ها مقاومت کند، نشان از این دارد که از بلبشوی دیوان سالاری سوء استفاده می کند.

استاندار با اشاره به برخی از مزیت های پروژه سیماک، گفت: استان یکی از با ارزش ترین عرصه های کشور را دارد و باید از این ظرفیت حراست شود که نقش تحقق پروژه هایی مانند سیماک و جی نف در نگه داری و حفظ این ظرفیت ها محسوس است.