۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۵۰

"اتوبوس شب" فعلاً فیلم برگزیده مردم است

"اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد با کسب بیش از 69 درصد آراء تماشاگران فیلم برگزیده مردم در روز نخست جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر لقب گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "خون‌بازی" به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد با کسب حدود 55 درصد آراء مردمی در رتبه دوم و "سینه سرخ" پرویز شیخ‌طادی نیز با کسب 43 درصد آراء مردمی در رتبه سوم فیلم‌های برگزیده قرار گرفت.

در بخش مسابقه سینمای ایران فیلم‌های "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" عباس رافعی و "گوشواره" وحید موسائیان به ترتیب با بیش از 28 درصد و 27 درصد در رتبه چهارم و پنجم قرار گرفتند. در بخش جام جهان نما، سینمای معناگرا و سینمای آسیا نیز به ترتیب "پابرهنه در بهشت" با 52 درصد، "پدر و پسر" با 10 درصد و "قلب" با 9 درصد آراء مردمی در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

