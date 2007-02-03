به گزارش خبرگزاری مهر، "برای پروانه ها" روزهای سوم، یازدهم، هفدهم و بیست و چهارم بهمن ماه ساعت 12:30 به مدت نیم ساعت از رادیو جوان روی آنتن می رود. "با ستاره ها" اول، سوم، هشتم، پانزدهم، هفدهم، بیست و چهارم و بیست و نهم بهمن و اول اسفندماه از ساعت 16 به مدت نیم ساعت از رادیو فرهنگ پخش می شود و "بوی گل در کوچه ها" پنجم، دوازدهم، نوزدهم و بیست و ششم بهمن از ساعت 14 تا 14:30 از رادیو تهران روی آنتن می رود.