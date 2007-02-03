به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد در این بازار که در مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا می شود، بیش از ۲۲۰ میهمان خارجی به همراه نمایندگان جشنواره های مهم بین‌المللی از ۴۷ کشور حضور خواهند داشت که با احتساب بیش از ۱۰۰ شرکت کننده ایرانی شمار حاضران در بازار فیلم به بیش از ۳۰۰ نفر می رسد.



در این بازار ۵۳ غرفه به میهمانان خارجی و ۳۲ غرفه به میهمانان ایرانی برای عرضه آثار اختصاص یافته و شرکت هایی چون دل سی فیلم کانادا، سلولوئید دریمز فرانسه، دویچه وله آلمان، فالکون فیلم بیروت و نپتون اینترپرایز هند در بازار حضور خواهند داشت. بازار فیلم ایران تا ۱۹ بهمن ماه در مرکز آفرینش های هنری کانون ادامه دارد.



مدیر دهمین بازار فیلم و برنامه های تلویزیونی ایران هم اعلام کرد کلیه خبرنگاران رسانه های حاضر در جشنواره می توانند با هماهنگی روابط عمومی جشنواره در این بازار حضور یابند.



امیر اسفندیاری تصریح کرد: "خبرنگاران می توانند برای پوشش اخبار و برنامه های بازار فیلم یا گفتگو با میهمانان بازار با هماهنگی روابط عمومی به محل برگزاری این بازار مراجعه کنند. هدف ما ارتباط بیشتر با اهالی رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی در خصوص بخش های مختلف بازار است و برای همین سعی داریم زمینه حضور گسترده این دوستان را فراهم کنیم."



وی ادامه داد: "بازار فیلم و برنامه های تلویزیونی دورنمای حضور اقتصادی سینمای ایران را در عرصه های بین المللی ترسیم می کند و اطلاع رسانی در عرصه داخلی و بین المللی باعث شناخت بیشتر این بازار برای تهیه کنندگان و خریداران و اهالی حرفه ای بخش توزیع فیلم می شود."