توزیع 306 هزار کالا برگ در بین اقشار محروم خراسان جنوبی

سید حبیب الله شکرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند ، تصریح کرد: 2 میلیارد و 70 میلیون ریال اعتبار برای راه ‌اندازی این خانه‌ های مسکونی که در روستا‌های شهرستانهای درمیان ، بیرجند ، قاین ، سربیشه ، نهبندان و سرایان افتتاح می‌ شود ، هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: جهت جبران خسارات خشکسالی ، یک میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار در قالب خرید لوازم گرمازایی ، ظروف آب ، تانکر و خرید ملزومات بهداشتی در بین مددجویان تحت حمایت توزیع می شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از توزیع 306 هزار کالا برگ در بین اقشار محروم استان خبر داد و افزود: اجرای طرح فلاح و برگزاری طرح مفتاح ‌الجنه (دیدار مسئولان با خانواده های محروم) ، از دیگر برنامه‌ های کمیته امداد خراسان جنوبی در ایام دهه مبارک فجراست.



شکرابی ؛ برپایی گردهمایی حامیان طرح اکرام ، حضور اعضا کانون پیروان خط ولایت در مزار شهدا ، برگزاری جلسات عزاداری و پرداخت 350 فقره تسهیلات قرض ‌الحسنه با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال در بین مددجویان را ، از دیگر برنامه ‌های کمیته امداد خراسان جنوبی در دهه مبارک فجر عنوان نمود.