۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای نهاوند خبر داد:

آماده‌سازی ۸۰ دستگاه خودرو برای تردد زائران کربلا به مرز مهران

نهاوند-رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای نهاوند از آماده سازی ۸۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای تسهیل در تردد زائران کربلای معلی در ایام اربعین به مرز مهران خبر داد.

محمدموسی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر از تمهیدات ویژه راهداری و حمل و نقل جاده ای نهاوند برای تسهیل در انتقال زائران اربعین به مرز مهران خبرداد.

وی گفت: در شهرستان نهاوند ۳۳ دستگاه اتوبوس مدرن وجود دارن که از این تعداد ۵ دستگاه برای خطوط برون شهری کافی است و مابقی نیز برای خط نهاوند - مهران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ۵۰ دستگاه مینی بوس نیز علاوه بر اتوبوس ها برای انتقال زائران به مرز مهران در نظر گرفته شده است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه تاکنون نرخ کرایه نهاوند - مهران مشخص نشده از آمادگی و اجرای گشت های مشترک راهداری، پلیس راه، هلال احمر و اورژانس در این ایام خبر داد.

مومنی گفت: تجهیز نمازخانه های بین راهی، مجتمع های رفاهی و تامین سوخت مورد نیاز اتوبوس ها از دیگر اقدامات این اداره برای تسهیل در اجرای اجتماع بزرگ اربعین حسینی است.

