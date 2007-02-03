دستاوردهای نظام برای مردم بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت‌الاسلام علی‌اصغر کشیری دقایقی پیش در جلسه گرامیداشت دهه فجر در بندرگز افزود: بازگو شدن خدمات نظام بازتاب و تاثیرگذاری وسیعی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره ‌به ماه محرم اضافه‌ کرد: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از قیام امام حسین (ع) است و شهادت طلبی، اخوت و وحدت از ثمرات آن است.

کشیری ادامه داد: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که به رهبری معمار کبیر انقلاب به پیروزی رسید ثمره ایثارگری شهداست.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر مهمترین مناسبت در کشور است، افزود: با توجه به تقارن دهه فجر با ماه محرم مراسم این دهه باید باشکوه و در شان ماه محرم برگزار شود.