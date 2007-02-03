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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۳۹

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بندرگز:

دستاوردهای نظام برای مردم بازگو شود

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بندرگز گفت: باید تلاش شود خدمات و دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی برای مردم بازگو شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت‌الاسلام علی‌اصغر کشیری دقایقی پیش در جلسه گرامیداشت دهه فجر در بندرگز افزود: بازگو شدن خدمات نظام بازتاب و تاثیرگذاری وسیعی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره ‌به ماه محرم اضافه‌ کرد: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از قیام امام حسین (ع) است و شهادت طلبی، اخوت و وحدت از ثمرات آن است.

کشیری ادامه داد: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که به رهبری معمار کبیر انقلاب به پیروزی رسید ثمره ایثارگری شهداست.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر مهمترین مناسبت در کشور است، افزود: با توجه به تقارن دهه فجر با ماه محرم مراسم این دهه باید باشکوه و در شان ماه محرم برگزار شود.

کد مطلب 442970

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