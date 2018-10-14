  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

فرمانده پایگاه دریابانی آبادان خبرداد:

توقیف ۳ فروند شناور صیادی غیرمجاز قاچاق سوخت در آبادان

توقیف ۳ فروند شناور صیادی غیرمجاز قاچاق سوخت در آبادان

اهواز - فرمانده پایگاه دریابانی آبادان از توقیف سه شناور صیادی غیرمجاز به اتهام فعالیت و فروش غیرقانونی بیش از ۱۰ هزارلیتر گازوییل قاچاق خبر داد.

سرهنگ محمد علی موسیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقیف سه فروند شناور و دستگیری تعدای از عوامل فعال در عرصه خرید و فروش غیرقانونی و قاچاق مواد سوختی در آب های بین المللی خوزستان اظهار کرد: دلایل و مستندات موجود حاکی از این است که شناورهای توقیف شده با هدف  صیادی اقدام به بارگیری بیش از ۱۰ هزار لیتر مواد سوختی یارانه ای کرده بود.

وی افزود: شناورهای توقیف شده بدون هیچگونه فعالیت صیادی و صرفا با هدف فروش این مقدار مواد سوختی به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به فروش غیرقانونی گازوئیل قاچاق اقدام کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی آبادان تصریح کرد: طی چند روز گذشته در چند عملیات جداگانه مأموران موفق شدند، قریب به  ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبراه اروند و دهانه بهمنشیر را کشف کنند.

سرهنگ موسیوند در پایان عنوان کرد: شناورهای مذکور توقیف و ناخدای آنها به اتهام اقدام غیرقانونی و قاچاق منابع سوختی کشور دستگیر و با تشکیل پرونده و ارائه مستندات قانونی تحویل مراجع قانونی شد.

کد مطلب 4429729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها