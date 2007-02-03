برگزاری جلسه کمیته شش نفره در هاله ابهام/ احتمال استعفای صفایی فراهانی

به گزارش خبرنگارمهر، چهارمین و آخرین جلسه این کمیته روز 25 دی ماه گذشته برگزارشد و پس از آن جلسات این کمیته بدلیل بروزاختلافات عمیق درخصوص نحوه اداره فدراسیون فوتبال بین سازمان تربیت بدنی و اعضای کمیته دچار وقفه ای طولانی شد.



دراین میان برخی رایزنی ها ازطریق امیررضا خادم رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس ونشست مشترک اعضای کمیته با رئیس سازمان تربیت بدنی ، تاحدودی اختلافات و سوء تفاهمات موجود را از میان برداشت وبه احتمال زیاد کمیته از امروز با برگزاری جلسات منظم به پیگیری کارتدوین اساسنامه خواهد پرداخت .



این درحالی است که برخی منابع آگاه همچنان ازبرگزاری جلسات هیات رئیسه ابرازناامیدی می کنند واختلافات موجود را مانع جدی بر سر راه برگزاری جلسات کمیته می دانند.



این آگاهان حتی با بدبینی برگزاری جلسه فردا را آخرین فرصت سازمان برای پذیرش حاکمیت کمیته 6 نفره در فدراسیون فوتبال عنوان می کنند و معتقدند درصورتی که بازهم توافقات لازم بین طرفین انجام نگیرد ومتعاقب آن جلسه فردا برگزار نشود، احتمال استعفای صفایی فراهانی و برخی ازاعضای کمیته و ارائه گزارش اتفاقات اخیربه فیفا بسیارزیاد است.



به نظرمی رسد برگزارشدن یا نشدن جلسه فردای هیات رئیسه دوره انتقالی فدراسیون فوتبال پیامدهای بسیاری برای فوتبال ایران خواهد داشت که امیدواریم این اتفاقات فوتبال ایران را وارد چالش های تازه ای نکند.