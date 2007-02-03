نخستین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر مشهد ، دکتر سید علی اکبر رزمی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد صبح امروز در نشست خبری کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری افزود : در این کنفرانس مسایل مربوط به شهر و شهر نشینی ، تجارب ملی و بین المللی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری با همکاری شورای اسلامی ، شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت : مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد قصد دارد مسایل مربوط به توسعه شهری, معضلات شهری را به صورت ریشه ای و تخصصی با برگزاری کنفرانسهای علمی و پژوهشی بررسی نماید.

او اظهار داشت : یکی از معضلات شهری به ویژه مشهد به دلیل ابعاد آن نبود مدیریت شهری است.

رزمی افزود: ضعف در مدیریت شهرداری ها و عدم هماهنگی با متولیان امور شهر به دلیل نبود مدیریت شهری است.

در بخش دیگری از این نشست دبیر نخستین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری گفت : در این کنفرانس 400 نفر از اندیشمندان ، پژوهشگران ، مدیران و کارشناسان امور شهری طی دو روز آخرین دستاوردهای برنامه ریزی و مدیریت شهری را بررسی می کنند.

دکتر علی شیرازی افزود : در کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری از بین 250 مقاله رسیده به دبیرخانه کنفرانس 50 مقاله در کنفرانس ارایه خواهد شد.

وی گفت : تبادل اطلاعات و دیدگاه ها, بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی ، کمک به شکل گیری شبکه های اطلاعاتی بین مراکز علمی و دستگاه های اجرایی, بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی در عرصه برنامه ریزی و مدیریت شهری, تجزیه و تحلیل فرصتها و چالش ها در کلانشهر از اهداف برگزاری این کنفرانس است.

شیرازی اقتصاد شهری, توسعه شهری, مدیریت شهری, جامعه فرهنگ شهری, شورای اسلامی و شهرداریها, کلان شهر مذهبی مشهد از محورهای کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری برشمرد.

شایان ذکر است کنفرانس یزی و مدیریت شهری با همکاری مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد, شورای اسلامی شهرداری مشهد, استانداری خراسان رضوی, سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی برگزار می شود.

