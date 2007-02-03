محمد تقی جوان شورابی با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: این پروژهها با هدف توسعه راهها و ایمنی آن در سطح راههای اصلی ، فرعی و روستایی استان اجرا شدهاست.
به گفته وی ، برای اجرای این پروژهها از محل منابع استانی و ملی در مجموع اعتباری بالغ بر ۱۴میلیارد تومان هزینه شده است.
جوان شورابی این پروژهها را شامل زیرسازی راهها به میزان ۱۳۰کیلومتر ، آسفالت ۱۱۸کیلومتر ، احداث ۵۴دستگاه پل و ترمیم ۶پل دیگر بیان کرد.
وی اضافه کرد: احداث ۲۰۰متر کانال هدایت آب، دیوارسازی یکهزار و ۳۰۰ متر و آبنمای مرکب به مقدار ۲۳۰متر از دیگر پروژههای افتتاحی در دهه فجر امسال است.
مدیرکل راه و ترابری گلستان همچنین با بیان برخی پروژههای در حال اجرا در استان اظهار امیدواری کرد که تا آخر سال مالی کلیه پروژههای سالجاری این اداره کل به بهرهبرداری برسد.
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