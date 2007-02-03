محمد تقی جوان شورابی با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: این پروژه‌ها با هدف توسعه راهها و ایمنی آن در سطح راههای اصلی ، فرعی و روستایی استان اجرا شده‌است.

به گفته وی ، برای اجرای این پروژه‌ها از محل منابع استانی و ملی در مجموع اعتباری بالغ بر ‪ ۱۴‬میلیارد تومان هزینه شده است.

جوان شورابی این پروژه‌ها را شامل زیرسازی راهها به میزان ‪ ۱۳۰‬کیلومتر ، آسفالت ‪ ۱۱۸‬کیلومتر ، احداث ‪ ۵۴‬دستگاه پل و ترمیم ‪ ۶‬پل دیگر بیان کرد.

وی اضافه کرد: احداث ‪ ۲۰۰‬متر کانال هدایت آب، دیوارسازی یکهزار و ‪۳۰۰‬ متر و آبنمای مرکب به مقدار ‪ ۲۳۰‬متر از دیگر پروژه‌های افتتاحی در دهه فجر امسال است.

مدیرکل راه و ترابری گلستان همچنین با بیان برخی پروژه‌های در حال اجرا در استان اظهار امیدواری کرد که تا آخر سال مالی کلیه پروژه‌های سال‌جاری این اداره کل به بهره‌برداری برسد.