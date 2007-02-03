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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۳۷

بهره برداری ‪ ۷۴‬پروژه راهداری و راهسازی در دهه فجر در استان گلستان

مدیر کل راه و ترابری استان گلستان از بهره‌برداری ‪ ۷۴‬پروژه راهداری و راهسازی همزمان با بیست و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان خبر داد.

محمد تقی جوان شورابی با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: این پروژه‌ها با هدف توسعه راهها و ایمنی آن در سطح راههای اصلی ، فرعی و روستایی استان اجرا شده‌است.

به گفته وی ، برای اجرای این پروژه‌ها از محل منابع استانی و ملی در مجموع اعتباری بالغ بر ‪ ۱۴‬میلیارد تومان هزینه شده است.

جوان شورابی این پروژه‌ها را شامل زیرسازی راهها به میزان ‪ ۱۳۰‬کیلومتر ، آسفالت ‪ ۱۱۸‬کیلومتر ، احداث ‪ ۵۴‬دستگاه پل و ترمیم ‪ ۶‬پل دیگر بیان کرد.

وی اضافه کرد: احداث ‪ ۲۰۰‬متر کانال هدایت آب، دیوارسازی یکهزار و ‪۳۰۰‬ متر و آبنمای مرکب به مقدار ‪ ۲۳۰‬متر از دیگر پروژه‌های افتتاحی در دهه فجر امسال است.

مدیرکل راه و ترابری گلستان همچنین با بیان برخی پروژه‌های در حال اجرا در استان اظهار امیدواری کرد که تا آخر سال مالی کلیه پروژه‌های سال‌جاری این اداره کل به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 442976

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