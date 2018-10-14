سریال «خاک گرم» در باغ هرندی کرمان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان صبح یکشنبه با حضور در باغ-موزه هرندی کرمان محل ساخت سریال تلویزیونی «خاک گرم» به کارگردانی جواد ارشاد با عوامل ساخت این مجموعه تلویزیونی دیدار و گفتگو کرد .

محمدرضا علیزاده در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای استان کرمان در حوزه سینما و تلویزیون گفت: ساخت این سریال با حضور بازیگران مطرح سینمای ایران و بازیگران هنرمند دیار کریمان، فرصت خوبی برای بروز خلاقیت و معرفی هنرمندان کرمانی است تا از ظرفیت های سینمایی برای توسعه استان استفاده شود.

وی افزود: نمایش فضای بومی و آداب و رسوم فرهنگ مردم استان در قالب این سریال به شناخت ویژگی های هویتی و تاریخی کرمان به عنوان میراث جهانی کمک می کند.

در این دیدار وحید محمدی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و عبدالرضا قراری مدیر عامل خانه هنرمدان استان کرمان، علیزاده را همراهی می کردند.

در بخش های ضبط شده، دانیال حکیمی، فرشته سرابندی، مریم خدا رحمی، شهروز ابراهیمی و تعدادی از بازیگران کرمانی سریال، جلوی دوربین نقش آفرینی کردند .

مجموعه تلویزیونی «خاک گرم» با حضور جمعی از بازیگران سینمای ایران و کرمان برای نمایش از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ساخته می شود .

داستان سریال «خاک گرم» درباره پرفسور باستان شناسی به نام ایرج ادیب است که به خاطر بیماری سخت همسرش مدت هاست از کار باستان شناسی کناره گیری کرده، ولی با توجه به بهبودی نسبی همسرش تصمیم می گیرد کار را دوباره آغاز کند.