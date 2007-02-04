"مومیایی 3" از شبکه جام جم پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "مومیایی 3" ششم اسفند ماه از شبکه دو جام جم روی آنتن می رود. محمدرضا هنرمند در سال 1378 این فیلم را بر مبنای فیلمنامه ای از خودش ساخت. داستان این فیلم درباره سروان قربانی است که به او اطلاع می دهند جوانی در منطقه او قصد خودکشی دارد، این در حالی است که یک مومیایی در همان ساختمان نگهداری می شود و دزدان با این ترفند مومیایی را می دزدند و سروان به دنبال یافتن مومیایی به مخفیگاه دزدان راه می یابد و ...

در این فیلم به مدت 98 دقیقه، پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، رامبد جوان، سیروس ابراهیم زاده، رضا ژیان، فتحعلی اویسی، رضا فیض نوروزی و عزت اله مهرآوران به ایفای نقش پرداخته اند. در این پروژه زندباف تهیه کننده و تدوین، محمدصادق آذین مدیرتولید، محمد آلادپوش مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی طراح چهره پردازی، محسن شاه ابراهیمی طراح صحنه و لباس، محمدرضا علیقلی آهنگساز، محمود سماک باشی صدابردار و محسن روشن صداگذاری و میکس همکاری داشتند.

فیلم سینمایی "عروسی مهتاب" 13 اسفند ماه از شبکه دو جام جم پخش می شود. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی خسرو ملکان در سال 1375 ساخته شده است. داستان این فیلم درباره دختری به نام مهتاب است که در شب عروسی خود هر چه قدر منتظر همسرش فرامرز می ماند، خبری از او نمی شود. او با کمک یک راننده آژانس (سعید) به دنبال فرامرز می گردند و متوجه می شود که او با یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و اغفال دختران همکاری داشته و...



در این فیلم رامبد شکرآبی، الهام چرخنده، شیوا خسرو مهر، شهاب عسگری، نادیا دلدار گلچین، حبیب اله الهیاری، ثریا حکمت، زهره حمیدی و فرزانه داراب منش بازی کردند. فیلم "عروسی مهتاب" به مدت 102 دقیقه است.

پخش مجموعه تلویزیونی "خانواده" هم از 23 بهمن ماه از شبکه دو جام جم شروع می شود. این مجموعه به کارگردانی مسعود کرامتی ساخته شده و رضا بابک، گوهر خیراندیش، زهرا اویسی، وحید رهبانی و مانی نوری در آن نقش آفرینی می کنند. قصه های این مجموعه اپیزودیک در یک خانواده شش نفره می گذرد که در هر قسمت یک ماجرای اجتماعی خانوادگی در یک فضای مفرح دنبال می شود.

فیلم سینمایی "جمعه" هم 29 بهمن ماه از شبکه دو جام جم پخش می شود. این فیلم محصول سال 1378 است و یکتاپرست علاوه بر کارگردانی، فیلمنامه "جمعه" را هم نوشته است. داستان فیلم درباره یک کارگر افغانی به نام جمعه است که در یک گاوداری در اطراف تهران مشغول کار می‌شود و هر روز در روستاهای اطراف محل کارش رفت و آمد می‌کند.

در فیلم "جمعه" جلیل نظری، محمود بهرازنیا، رشید اکبری، محبوبه خلیلی، احسان دریاباری، ولی‌اله بتا، عیسی بیگلری و خداداد خلیلی به ایفای نقش پرداخته اند و زمان آن 94 دقیقه است.