جلسه ویژه هفته کتاب در اداره کل کتابخانه های عمومی فارس تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان فارس، مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این نشست بر ضرورت برگزاری پرشور برنامه های گرامیداشت هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» در فارس تأکید کرد و گفت: برنامه های گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در فارس از نیمه آبان ماه آغاز و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

روح الله منوچهری در ادامه از تشکیل ۵ کارگروه تخصصی برای برگزاری برنامه های هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» در فارس خبر داد و گفت: کارگروه های تخصصی «افتتاح کتابخانه ها»، «تبلیغات و اطلاع رسانی»، «فرهنگی»، «مالی و پشتیبانی» و «جلب مشارکت ها و بازدید ها» در فارس تشکیل و اعضای آن ها مشخص شده است.

وی تصریح کرد: برنامه های استانی «گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار» سال جاری در شیراز متمرکز نخواهد بود، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، بسیاری از برنامه های ترویجی و فرهنگی کتابخوانی در شهرستان ها برگزار شود؛ همچنین برنامه افتتاح کتابخانه های عمومی نیز در شهرستان ها انجام می شود.

منوچهری در ادامه در خصوص برگزاری نشست های ویژه گرامیداشت هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» در استان گفت: این دومین نشست ویژه هفته کتاب در استان فارس است و این جلسات تا پایان آبان ماه، دو هفته یکبار و به منظور گزارش عملکرد کمیته ها برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ریزی برای افتتاح پروژه های کتابخانه های عمومی با پیشرفت بسیار، برگزاری نشست های کتابخوان، نقد و بررسی کتاب، استفاده از ظرفیت تبلیغاتی رسانه ها و صداوسیما، برگزاری برنامه های ویژه دانش آموزان در مدارس، جلب مشارکت خیرین و دستگاه های اجرایی در برگزاری ویژه برنامه های هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و ... از جمله فعالیت های پیشنهادی در این جلسه بود.