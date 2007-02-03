مناطق محروم برای تشکیل بنگاه های زودبازده در اولویت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی صبح امروز در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان این مطلب افزود : در تشکیل بنگاه های اقتصادی زودبازده باید تناسب میان بخش های اقتصادی رعایت شود چرا که در حال حاضر برخی از بخش ها بسیار فعال و برخی دیگر حرکتی آهسته دارند همانند سازمان صنایع و معادن که روندی بسیار مطلوب را سپر می کند بخش کشاورزی علی رغم ظرفیت های استان هنوز نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد.

محمدی زاده در ادامه گفت : هنوز یک سوم ظرفیت طرح بنگاه های زود بازده تکمیل شده و علت آن نیز کوچک بودن طرح های کشاورزی است که علی رغم کوچک بودن از زحمت زیادی برخوردار هستند و متاسفانه کشاورزان با مشکلاتی اعم از وثیقه و سند کمبود نقدینگی در بانک کشاورزی نیز مزید بر علت شده است که طی چند روز آینده این مشکل رفع خواهد شد.