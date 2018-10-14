جشنواره آش نذری در مرند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره آش نذری به مناسبت ایام اربعین حسینی به همت روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مرند در این شهر برگزار می شود.

این جشنواره از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۳ آبان ماه سال جاری در سالن ورزشی امام خمینی(ره) مرند برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این جشنواره تا ۲۹ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به روابط عمومی شهرداری مرند، با پر کردن فرم، حضور خود را اعلام کنند.

به نفر اول این جشنواره ۵ میلیون ریال، نفر دوم سه میلیون ریال و نفر سوم ۲ میلیون ریال جایزه نقدی پرداخت می شود، در ضمن به تمامی شرکت کنندگان لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

گفتی است، شرکت برای عموم مردم در این جشنواره آزاد است.