فضای امنیتی امروز دانشگاه تهران/ فرصت نقد از دانشجویان گرفته شد

مهدی بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراسم آغاز سال تحصیلی که با حضور رئیس جمهور صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد افزود: مراسم آغاز سال تحصیلی برنامه ای کاملا امنیتی و بدون حضور دانشجویان بود.

وی ادامه داد: به هر تشکل دانشجویی دانشگاه تهران یک سهمیه و در مجموع ۲۰ سهمیه دانشجویی اختصاص داده شده بود و اکثر تشکل ها در اعتراض به این حرکت، از حضور در مراسم خودداری کرده و شرکت نکردند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران یادآور شد: نماینده دانشجویان برای سخنرانی در مراسم مذکور از دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شده بود که دانشجویان هیچ نقشی در انتخاب وی نداشتند و نماینده اساتید که از دانشگاه تهران انتخاب شده بود نیز به همین صورت بود.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان هیچ تریبونی در این برنامه نداشتند حتی برای حضور هم به دانشجویان اجازه ای داده نشده بود، فضای دانشگاه امنیتی و دیوار کشی شده بود و اجازه تردد به دانشجویان دانشگاه تهران نیز به سختی داده می شد.

بختیاری زاده افزود: تشکل های دانشجویی از همه طیف ها صبح امروز در اعتراض به سیاست های ناصحیح اقتصادی دولت که موجب مشکلات معیشتی مردم شده و هم در مورد امنیتی کردن دانشگاه و ایجاد خفقان در دانشگاه تجمع کردند.

وی یادآورشد: رئیس جمهوری که این همه از نقد صحبت می کند و شعار می دهد که باید نقد صورت گیرد، چرا در مراسمی که به اسم دانشجو وارد دانشگاه می شود، اجازه نقد کردن را به دانشجو نمی دهد.

وی با بیان اینکه ریاست جمهوری چرا نقدها را نمی شنود افزود: انتظار می رود رئیس جمهور به جای سخنرانی های نمایشی و امنیتی کردن دانشگاه، بیشتر به فکر تصحیح سیاست های اقتصادی باشد تا وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد.