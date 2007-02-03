به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس نیویورک (NYSE) با 15 هزار و 421 میلیارد دلاری هم‌چنان صدرنشین بزرگ‌ترین بورس‌های جهان است. ارزش این بورس در مقایسه با سال 2005 میلادی ،‌ 9/15 درصد رشد داشته است.

بورس اوراق بهادار توکیو با چهار هزار و 614 میلیارد دلار، بازار سهام نزدک با سه هزار و 865 میلیارد دلار، بورس اوراق بهادار لندن با سه هزار و 794 میلیارد دلار،‌ یورونکست با سه هزار و 708 میلیارد دلار، بورس هنگ کنگ با هزار و 715 میلیارد دلار، گروه TSX با هزار و 701 میلیارد دلار، بورس آلمان با هزار و 638 میلیارد دلار، بورس اسپانیا با با هزار و 323 میلیارد دلار و بورس سوییس با هزار و 212 میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم بورس‌های بزرگ جهان قرار دارند.

در رده‌بندی 10 بورس برتر جهان، بورس اسپانیا با رشد 8/37 درصدی، یورونکست با رشد 37 درصدی و بورس آلمان با رشد 1/34 درصدی، بیشترین رشد را در سال 2006 تجربه کرده‌اند.

اما از نظر رشد سالانه ارزش جاری بازار، فدراسیون جهانی بورس‌ها، بورس اوراق بهادار شانگهای چین، بورس اوراق بهادار شن‌ژن چین، بورس اوراق بهادار لوبلیانای اسلوونی، بورس اوراق بهادار جاکارتای اندونزی و بورس اوراق بهادار فیلیپین را به عنوان پنج بورس برتر معرفی کرده است.

ارزش جاری بورس تهران در سال 2006 کاهش 02/2 درصدی داشته، در حالی که این کاهش در سال 2005 میلادی 6/17 درصد بوده است.