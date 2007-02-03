ایران به ادامه فعالیت های هسته ای خود مصمم است / ما حداکثر شفافیت را در همکاری با آژانس داشته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر سلطانیه سفیر کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از آغاز بازدید سفرای کشورهای تروئیکای عدم تعهد و برخی اعضای گروه 77 از تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان طی سخنانی اظهار داشت: هدف از انجام این دیدار این بود که سفرا بطور شخصی از نزدیک مراحل مختلف کار در تاسیسات اتمی ایران را مشاهده کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی در حال حاضر مصمم است که فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را در عین تعهد به پیمان های بین المللی از جمله ان پی تی ادامه دهد.

سلطانیه با اشاره به دوربین هایی که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان پیش از این نصب کرده اند گفت: آژانس همچنان به کار نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران ازجمله تاسیسات اصفهان ادامه می دهد.

سفیر کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی نوعی تعامل ایران با این نهاد بین المللی را حداکثر شفافیت ممکن دانست که یک کشور در خصوص فعالیت های هسته ای خود می تواند داشته باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این مسئله نمایانگر توجه جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی جهان است و افکار عمومی بین المللی می تواند در خصوص اطلاعات شفاف ایران به قضاوت بپردازند.

تا دقایقی دیگر بازدید سفرای تروئیکای عدم تعهد و برخی اعضای گروه 77 از تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان آغاز خواهد شد.