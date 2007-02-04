انتخاب آثار برگزیده کتاب سال حوزه / معرفی برترین کتاب حوزه با موضوع نبی اعظم (ص)

دبیر اجرایی کتاب سال حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در سال جاری 1201 کتاب به دبیرخانه کتاب سال حوزه ارسال شده بود که 1177 اثر را آقایان و 24 کتاب را خانم ها تدوین کرده بودند که این آثار در 13 گروه تفکیک و مورد ارزیابی قرار گرفت.

علیرضا زهیری افزود: در گروه فقه ، حقوق و اصول 87 عنوان ، فلسفه و کلام 138 عنوان، قرآن و حدیث 114 عنوان، ادبیات 96 عنوان، تاریخ و سیره 118 عنوان، دانش سیاسی 53 عنوان، علوم تربیتی و اجتماعی 91 عنوان، اخلاق و عرفان 71 عنوان، کتاب شناسی و کلیات 21 عنوان، ترجمه 43 عنوان ، اقتصاد 12 عنوان، تصحیح و تحقیق 26 عنوان و تکنولوژی آموزشی 7 عنوان مورد ارزیابی 155 داور قرار گرفته است.

وی افزود: کتاب سال حوزه در موضوع نبی اعظم (ص) نیز از میان آثار منتشر شده در سال های 80 تا 85 و از میان 28 کتاب ارسالی به دبیرخانه کتاب سال حوزه تعیین شده است، این کتاب به همراه سایر آثار برگزیده اسفند ماه در حوزه علمیه دارالشفا معرفی و از نویسندگان آن تقدیر خواهند شد.

زهیری گفت : دومین شماره خبرنامه کتاب سال حوزه نیز تا پایان هفته جاری منتشر خواهد شد.