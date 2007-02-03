عکسهای منتشر نشده انقلاب در نمایشگاه « فجر نور» به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه « فجر نور» ،علیرضا کریمی، رئیس جشنواره عکس و پوستر دهه فجر اسلامی و مدیرکل تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مطبوعاتی نمایشگاه «فجرنور» که صبح امروز در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، در مورد نمایشگاه توضیح داد : «آثار برای اولین بار به نمایش گذاشته شده است. ما پوستر و عکسهایی که در دهههای فجر به تصویر کشیده شده، جمع آوری کردهایم تا مردم آثار ذهنی و فکری هنرمندان را از نگاه قلم و دوربین تماشا کنند» .
او در ادامه برتلاش برگزارکنندگان در تداوم این برنامهها تاکید کرد : « سعی میکنیم لحظات پرشور این تحولات را در سالهای آینده هم به نمایش بگذاریم. همچنین هدف ما نمایش آثار در شهرستانها است» .
کریمی سپس به ویژگی عکسها و پوسترها اشاره کرد: « عکسها، گفتنیهای فراوانی برای نسل جوان دارند. لحظات پرشور انقلاب و راهپیمایی مردم برای اساتید و معلمان جامعهشناسی نیز جالب است و از این طریق، انقلاب به مردم معرفی میشود» .
کریمی همچنین از انتشار کتابی از آثار نمایشگاه خبر داد و اثر هنری و موضوع مورد انتخاب عکاسان را، معیارهای گزینش کارها دانست.
او یکی از بخشهای نمایشگاه را، اختصاص یک نگارخانه به پوسترهای پیامبراعظم (ص) عنوان کرد.
رئیس نماشگاه فجر نور در ادامه اظهار امیدورای کرد در سالهای آینده علاوه بر عکس و پوستر، رشتههای دیگر هنرهای تجسمی نیز در نمایشگاه عرضه شود.
سید مهدی لاجوردی، دبیر نمایشگاه نیز در بخشی از این نشست، ضمن تاکید بر نمایش آثار برای اولین بار، گفت : « در فراخوان از تمام هنرمندان عکاس دعوت کردیم اما به دلیل اینکه کارها برای اولین بار به نمایش درمیآید، تعداد عکاسها محدود است و سال آینده پذیرای عکاسان بیشتری خواهیم بود» .
جشنواره عکس و پوستر فجر نور از امروز به مدت 5 روز در سه بخش حضور، ویژه جنبی برگزار شده است.
دبیر و رئیس جشنواره عکس و پوستر دهه فجر انقلاب اسلامی، ارائه اولین عکسها و پوسترهای مربوط به انقلاب و دهههای فجر که تا کنون به نمایش در نیامدهاند را خصوصیت نمایشگاه بیان کردند.
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