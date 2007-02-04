اندیشمندان جوامع اسلامی حامیان اشاعه صحیح اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، اندیشمندان و متفکران در یک جامعه به عنوان عقل و اندیشه آن جامعه محسوب می شوند و چون می توانند به صورت علمی به بررسی و تحلیل آرا و اندیشه های آن جامعه اقدام کنند، بنابراین در هدایت و روشنگری ملت آن جامعه نیز نقش به سزایی به عهده دارند؛ زیرا می توانند با افکار خود راه صواب را از ناصواب تشخیص داده و با بیان علمی و منطقی آنرا به دیگران انتقال دهند.

بنابراین اندیشمندان به عنوان فعالان عرصه عقل و دانش توانمندیهایی دارند که با تمسک به آن می توانند از فرصتها استفاده کرده و اذهان جامعه را بر اساس آن اهداف ساماندهی و هدایت کنند. از این رو نقش علماء و اندیشمندان در کشورهای اسلامی بیش از پیش احساس می شود چرا که آنها با تدابیر و عقلانیت خود راه را نشان داده و به هدایت افکار عمومی می پردازند.

در این راستا اشاعه اسلام، معرفی صحیح مبانی و تعالیم اسلام و در واقع حمایت از قرآن کتاب آسمانی نیازمند تبادل آراء و دیدگاههای اندیشمندان است تا اهداف و افکار آنها ساماندهی گردد که این ساماندهی منجر به ارتقاء افکار و اندیشه های مسلمانان شده و آنها را بیدار می کند.

از سوی دیگر می توان گفت که علما و اندیشمندان مسلمان به منظور تحکیم اصول و ارزشهای اسلامی، بیداری و آگاه کردن مسلمانان در جهان اسلام مسئولیت بسیار بزرگی به عهده دارند؛ چرا که آنها با دانستن راههای منطقی و عقلانی می توانند راهکارهایی به منظور مواجه شدن با تهدیدات عصر جدید ارائه و هویت اسلامی را مد نظر قرار دهند و از معتقدات و مقدسات و ویژگیهای اسلام به منظور ارتقاء سطح دانش معاصر و از دستاوردها و تکنولوژیهای پیشرفته و مدرن امروزی بهره برند.



این اندیشمندان و علمای مسلمان به خوبی می توانند به جوانان تفهیم کنند که تمدن اسلامی همه انسانها را به سوی خیر رهنمون می کند و بدون تبعیض به همه انسانها احترام می گذارد. آنها باید مفاهیم نادرستی که از اسلام، به جا مانده است را تصحیح و فرهنگ گفتگو را تحکیم کنند و با ارعاب، خشونت و تندروی مبارزه کرده و گفتگوهای سازنده میان جوامع بر اساس احترام متقابل میان تمدنها، فرهنگها و ادیان را به منظور رسیدن به همکاریهای مثبت و سازنده با همه ملتها جایگزین کنند.



از طریق گفتگو زمینه ای برای احترام متقابل میان تمدنها، فرهنگها و ادیان ایجاد شده و آنها به همکاری با همه کشورهای جهان دست یافته و امنیت و آرامش و سلامتی در همه جهان حکمفرما می شود. از این رو اندیشمندان و علما در کشورهای اسلامی از معدود حامیان این دیدگاه هستند تا جهان اسلام فرصتی به دست آورد تا در مسائل عصر معاصر مشارکت مثبت و سازنده ای داشته باشد و در سایه آن جوامع اسلامی، تمدن اسلام که بر صلح و تسامح تکیه می کند را اشاعه دهند.