کارخانه یو.سی.اف اصفهان ؛ از کیک زرد تا سوخت هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق روشی پیچیده اما کارآمد برای تامین انرژی مورد نیاز بشر است. بطور کلی برای بهره ‌برداری از انرژی هسته‌ای در نیروگاههای هسته‌ای، از عنصر اورانیوم غنی شده به عنوان سوخت در راکتورهای هسته‌ای استفاده می‌شود که ماحصل عملکرد نیروگاه، انرژی الکتریسته است.

استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق روشی پیچیده اما کارامد برای تامین انرژی مورد نیاز بشر است. به طور کلی برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در نیروگاه‌های هسته‌ای، از عنصر اورانیوم غنی شده به عنوان سوخت در راکتورهای هسته‌ای استفاده می‌شود که ماحصل عملکرد نیروگاه، انرژی الکتریسته است. عنصر اورانیوم که از معادن استخراج می‌شود به صورت طبیعی در راکتورهای نیروگاه‌ها قابل استفاده نیست و به همین منظور باید آن را به روشهای مختلف به شرایط ایده عال برای قرار گرفتن درون راکتور آماده کرد.

اورانیوم

اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن ‪ U‬و عدد اتمی آن ‪ ۹۲‬است. این عنصر دارای دمای ذوب هزار و ‪ ۴۵۰‬درجه سانتیگراد بوده و به رنگ سفید مایل به نقره‌ای، سنگین، فلزی و رادیواکتیو است و به رغم تصور عام، فراوانی آن در طبیعت حتی از عناصری از قبیل جیوه، طلا و نقره نیز بیشتر است. عنصر اورانیوم در طبیعت دارای ایزوتوپهای مختلف از جمله دو ایزوتوپ مهم و پایدار اورانیوم ‪ ۲۳۵‬و اورانیوم ‪ ۲۳۸‬است.



به گزارش مهر، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان در سال 1353 به منظور پشتیبانی علمی و فنی از نیروگاههای هسته ای کشور و همچنین تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در ارتباط با اهداف تعیین شده از سوی سازمان انرژی اتمی ایران تاسیس گردید. در سالهای نخست کار مرکز سه برنامه پنج ساله با هدف ایجاد توانمندی در تکنولوژی طراحی و ساخت راکتورهای هسته ای و نیز بنا نهادن طرحهای مرتبط با چرخه سوخت تدوین و پیش بینی گردید که ثمره ارزشمند آن راه اندازی چند راکتور تحقیقاتی و تاسیسات مهم و استراتژیک فرآوری چرخه سوخت هسته ای می باشد.

کیک زرد محصول کارخانه یو.سی.اف

کیک زرد یا yellowcake که بنام اورانیا (Urania) هم شناخته می شود در واقع خاک معدنی اورانیوم است که پس از طی مراحل تصفیه و پردازش های لازم از سنگ معدنی آن تهیه می شود. تهیه این ماده به منزله رسیدن به بخش میانی از مراحل مختلف تصفیه سنگ معدن اورانیوم است.

کیک زرد ، محصول نهایی یو.سی.اف اصفهان است، کیک زرد عمومآ برای تهیه سوخت رآکتورهای هسته ای بکار برده می شود، در واقع این ماده است که پس از انجام پردازشهایی به UO2 تبدیل شده برای استفاده در میله های سوختی بکار برده می شود. این ماده همچنین می تواند برای غنی سازی تبدیل به گاز هگزا فلوراید اورانیوم یا UF6 تبدیل شود، چرا که در این صورت می تواند چگالی ایزوتوپ های اورانیوم 235 را در آن افزایش داد.

در هر صورت کیک زرد در اغلب کشورهایی که معادن طبیعی اورانیوم دارند تهیه می شود و تولید این ماده مشکل خاصی ندارد و بطور متوسط سالانه 64 هزار تن از این ماده در جهان تولید می شود.

کانادا یکی از تولید کنندگان این ماده است، این کشور دارای معادنی است که خلوص سنگ اورانیوم آنها به 20درصد هم می رسد، در آسیا نیز کشوری مانند قزاقستان دارای صنایع بزرگ تولید این پودر است. قیمت این پودر در بازارهای بین المللی چیزی حدود 25 دلار برای هر کیلو است.

هم اکنون مرکز اصفهان با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد وظیفه طراحی، اجرا و پشتیبانی طرحها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با چرخه سوخت هسته ای را بر عهده داشته و در این زمینه همکاری با سایر مراکز علمی تحقیقاتی را سر لوحه کار خود قرار داده است.

نمایندگان کشورهای غیرمتعهدها امروز قصد دارند از تاسیسات یو.سی.اف اصفهان بازدید کنند.