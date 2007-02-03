کردستان مستقل نمی تواند ادامه حیات دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوآناتولین چاپ ترکیه، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و از رهبران کرد این کشور بر این عقیده است که کردستان مستقل به سبب موقعیت جغرافیایی آن که محصور درخشکی است و همچنین مخالفت همسایگان آن از جمله ایران، ترکیه و سوریه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.

وی که با مجله آمریکایی نیویورکر مصاحبه می کرد گفت : با اطمینان به اینکه این کشورها به ما حمله نخواهند کرد، اما مرزهای خود را به روی ما خواهند بست در این صورت چگونه ادامه خواهیم داد؟ بله ما نفت داریم اما چگونه آن را صادر خواهیم کرد؟".

وی همچنین ابراز اطمینان کرد که در صورت اعلام استقلال کردستان، عراق با این مسئله موافقت نخواهد کرد و کشورهای ترکیه، ایران و سوریه نیز حمله خواهند کرد و توانی برای مقاومت وجود نخواهد داشت.