به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در نشست هم اندیشی شرکت‌های دانش بنیان و اعضا هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق و تجار عراقی، گفت: ایران و عراق تبادلات قابل توجهی در زمینه‌های مختلف داشته اند. در موضوع فناوری‌های نو نیز تعاملات خوبی در دوره‌های مختلف و در نمایشگاه‌های مختلف مشترک میان ایران و عراق برگزار شد.

وی با اشاره به نمایشگاهی که ۶ سال پیش در اربیل عراق توسط ایران افتتاح شد، بیان کرد: در آن نمایشگاه قراردادهای خوبی به امضا رسید. این ارتباط می‌تواند ارتقا هم پیدا کند. ایران از نظر فناوری‌های نو کشور غنی ای است و پیشرفت‌های خوبی داشته است. ایران در زمینه بیشتر فناوری‌ها در چند سال گذشته شاهد رشد گسترده ای بوده است.

دلیری توضیح داد: محصولات فناورانه ایرانی هرساله به کشورهای بزرگ از جمله کشورهای اروپایی صادر می‌شود. جایگاه ایران در برخی از فناوری‌ها ویژه است. از جمله این فناوری‌ها می‌توان به حوزه نانو اشاره کرد که ایران دارای رتبه چهارم در دنیا است.

وی خاطر نشان کرد: ما به عنوان بخش سرمایه گذاری در حوزه فناوری‌های نوین این آمادگی را داریم که تعامل را هرچه بیشتر برقرار کنیم. قراردادهای امروز نیز می‌تواند فرصتی برای تعاملات میان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و شرکت‌ها و دانشگاه‌های کشورهای دیگر از جمله عراق را ایجاد کند.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی همچنین آمادگی ایران برای صادرات محصولات ایرانی از طریق خط‌های اعتباری مشترک را اعلام کرد و افزود: امکان انتقال فناوری برای شرکت‌های عراقی از جمله اقداماتی است که همینجا برای آن اعلام آمادگی می‌کنیم. کشور ایران و عراق دارای روابط دیرینه ای است و در حوزه فناورانه نیز این تعاملات می‌تواند در تقویت روابط به خوبی ظاهر شود.