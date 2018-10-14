به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر یکشنبه به همراه جمعی از مدیران شهرستان نهاوند در طرح روستاگردی به ۲ روستای «ده سرخه» و «شادمانه» از توابع بخش مرکزی رفتدر این بازدید به فرسوده بودن خط انتقال آب شرب روستای «ده سرخه» با توجه به قدیمی بودن آن و تهدید سلامت مردم اشاره کرد و گفت: تعویض خط اصلی آب آشامیدنی به طول ۷۰۰ متر توسط آب و فاضلاب روستایی تا قبل از پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.

فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه روستای «ده سرخه» در مسیر فرعی نهاوند به تویسرکان قرارگرفته و متأسفانه تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز در این محور بالاست و منجر به خسارت اهالی شده است، گفت: راهداری شهرستان نهاوند باید نسبت به نصب سرعت‌گیر در ورودی و خروجی روستا و لکه‌گیری آسفالت مسیر روستایی سمت تویسرکان اقدام کند.

وی گفت: فاز اول بهسازی روستا باهمت مردم و بنیاد مسکن اجرا شده و بنیاد مسکن نیز متعهد می‌شود عملیات زیرسازی معبر اصلی روستا را بعد از اصلاح شبکه آب‌رسانی و برق و مخابرات انجام دهد.

ناصری با اشاره به اینکه روستای «شادمانه» نیز با ۳۴ خانوار و ۱۰۸ نفر جمعیت در منطقه‌ای واقع‌شده که ازلحاظ عمرانی و بهسازی دارای شرایط خاص است، گفت: امیدواریم پس از عقب‌نشینی منزل ۸ خانواده‌ای که در مسیر اصلی قرار دارند آسفالت روستا و معبر اصلی آن انجام شود و دستگاه‌های خدمات رسان برای ارائه خدمات زیرساختی، بهسازی و زیرسازی اقدام کنند.

وی با اشاره به تقسیم‌کارها در راستای حل مشکلات مردم، گفت: امروز همه توان شهرستان برای پیگیری و رفع مطالبات مردم در دورترین نقطه روستایی به کار گرفته‌شده است.

فرماندار نهاوند با اشاره به اجرای شبکه دفع فاضلاب شهری، گفت: امیدواریم شهروندان با توجه به هزینه‌ای که در این راستا برای حفظ محیط‌زیست و همچنین سلامت مردم صرف شده نسبت به خرید امتیاز اقدام کنند.

وی افزود: ایستگاه جدید پمپاژ آب شرب شهر نهاوند بااعتبار ۲ میلیارد تومان در آینده‌ای نه‌چندان دور به بهره‌برداری خواهد رسید و مشکل افت فشار آب در برخی از مناطق شهری نیز رفع می‌شود.