۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

فرماندار نهاوند خبر داد:

تعویض و اصلاح شبکه آب‌رسانی روستای «ده سرخه» نهاوند

نهاوند- فرماندار نهاوند از تعویض و اصلاح شبکه آب‌رسانی روستای «ده سرخه» نهاوند به طول ۷۰۰ متر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر یکشنبه به همراه جمعی از مدیران شهرستان نهاوند در طرح روستاگردی به ۲ روستای «ده سرخه» و «شادمانه» از توابع بخش مرکزی رفتدر این بازدید به فرسوده بودن خط انتقال آب شرب روستای «ده سرخه» با توجه به قدیمی بودن آن و تهدید سلامت مردم اشاره کرد و گفت: تعویض خط اصلی آب آشامیدنی به طول ۷۰۰ متر توسط آب و فاضلاب روستایی تا قبل از پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.

فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه روستای «ده سرخه» در مسیر فرعی نهاوند به تویسرکان قرارگرفته و متأسفانه تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز در این محور بالاست و منجر به خسارت اهالی شده است، گفت: راهداری شهرستان نهاوند باید نسبت به نصب سرعت‌گیر در ورودی و خروجی روستا و لکه‌گیری آسفالت مسیر روستایی سمت تویسرکان اقدام کند.

وی گفت: فاز اول بهسازی روستا باهمت مردم و بنیاد مسکن اجرا شده و بنیاد مسکن نیز متعهد می‌شود عملیات زیرسازی معبر اصلی روستا را بعد از اصلاح شبکه آب‌رسانی و برق و مخابرات انجام دهد.

ناصری با اشاره به اینکه روستای «شادمانه» نیز با ۳۴ خانوار و ۱۰۸ نفر جمعیت در منطقه‌ای واقع‌شده که ازلحاظ عمرانی و بهسازی دارای شرایط خاص است، گفت: امیدواریم پس از عقب‌نشینی منزل ۸ خانواده‌ای که در مسیر اصلی قرار دارند آسفالت روستا و معبر اصلی آن انجام شود و دستگاه‌های خدمات رسان برای ارائه خدمات زیرساختی، بهسازی و زیرسازی اقدام کنند.

وی با اشاره به تقسیم‌کارها در راستای حل مشکلات مردم، گفت: امروز همه توان شهرستان برای پیگیری و رفع مطالبات مردم در دورترین نقطه روستایی به کار گرفته‌شده است.

فرماندار نهاوند با اشاره به اجرای شبکه دفع فاضلاب شهری، گفت: امیدواریم شهروندان با توجه به هزینه‌ای که در این راستا برای حفظ محیط‌زیست و همچنین سلامت مردم صرف شده نسبت به خرید امتیاز اقدام کنند.

وی افزود: ایستگاه جدید پمپاژ آب شرب شهر نهاوند بااعتبار ۲ میلیارد تومان در آینده‌ای نه‌چندان دور به بهره‌برداری خواهد رسید و مشکل افت فشار آب در برخی از مناطق شهری نیز رفع می‌شود.

