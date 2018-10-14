به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اربعین لرستان با اشاره به اینکه پیاده روی اربعین یک برند برای شیعه است، اظهار داشت: این جلسات از آن جلساتی نیست که کسی موظف شود به کاری، همه خود را از قبل موظف می دانند برای برگزاری مطلوب پیاده روی اربعین کمک کنند، چه از حیث فردی و چه از نظر دولتی.

وی با بیان اینکه دولت و حکومت ما اسلامی است و از وظایف ما این است که شعائر را احترام بگذارد و تسهیل گری کنیم، تصریح کرد: لرستان به دلیل ولایتمداری که دارد هم در گذشته در برگزاری پیاده روی اربعین و پیش بینی امکانات خوب ظاهر شده و هم سال قبل خیلی خوب بود و دوستان در ایلام از تنها استانی که نام بردند لرستان بوده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در سه مقطع داخل استان، مرز مهران و عراق باید کار را انجام دهیم، سهمیه هایی هم مشخص شده است، افزود: وظیفه مدیران است که در این حوزه کمک کنند، البته این موضوع لزوما به معنی استفاده از اعتبارات دولتی نیست، امکانات در اختیار دستگاه ها است و می توانند به موکب ها کمک کنند.

خادمی با اشاره به اینکه مدیران باید با همه توان جلو بیایند تا کار آبرومند جلو بیایند تا کار آبرومند انجام شود، اظهار داشت: یک جلسه خاص ۱۲ موکب خارج کشور باید گذاشته شود و تعهدات مرور و نحوه انجام تعهدات نیز مشخص شود.

وی با بیان اینکه امسال موکب لرستان در مرز مهران نیز توسط سپاه برپا می شود و این موکب ظرفیت اسکان و پذیرایی ۱۰ هزار نفر را دارد، تصریح کرد: مشکل خاصی به لحاظ هماهنگی در ستاد اربعین استان نیست و ان شاء الله پیاده روی امسال را بهتر برگزار می کنیم.