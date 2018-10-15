به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حج و زیارت استان گلستان؛ سید علی‌میر قاسم پور مدیر حج و زیارت گلستان اظهار کرد: ۵۲ دفتر خدمات زیارتی دائم و موقت در سراسر استان حتی در ایام تعطیل آماده خدمات‌رسانی به مشتاقان و حضور در حرکت عظیم اربعین حسینی (ع) هستند.

وی افزود: تا ۲۲ مهرماه، هشت هزار و ۷۷۲ نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده و برای پنج هزار و ۶۴۳ نفر روادید اربعین اخذشده است.

مدیرکل حج و زیارت گلستان با اشاره به مبلغی که ثبت‌نام کنندگان در سامانه سماح باید بپردازند، گفت: با توجه به دستور ریاست جمهوری بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، هزینه‌ها کاهش یافت و موقع ثبت‌نام برای خدمات روادید، بیمه و پزشکی باید تنها مبلغ ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان و البته به‌صورت الکترونیکی پرداخت شود.