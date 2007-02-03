دانش آموزان کارت شناسایی ملی خود را از طریق مدارس دریافت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، قریب به 4 میلیون نفر از جمعیت باقیمانده که کارت شناسایی خود را دریافت ننموده اند دانش آموزان دوره های دبیرستان و پیش دانشگاهی ، دانشجویان مراکز تربیت معلم و فرهنگیان و خانواده های آنان هستند.

در همین راستا به منظور رفاه حال دانش آموزان و فرهنگیان تقاضای کارت شناسایی ملی این عده در مدارس و مراکز آموزش و پرورش دریافت و کارت های صادر شده نیز بدون مراجعه به ادارات ثبت احوال در محل اخذ تقاضا تحویل داده خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر قریب به 70 درصد جمعیت بالای 15 سال کشور کارت شناسایی ملی خود را دریافت کرده اند.