خاشقجی ناپدید شد؛ خبری از عادل الجبیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در مطلبی با اشاره به شرایطی که هم اکنون مقامات ریاض به دنبال ناپدید شدن جمال خاشقجی و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی مقامات عربستان سپری می کنند اما در این شرایط از عادل الجبیر خبری نیست، پرداخته است.

عادل الجبیر کجاست؟

سئوالی که ذهن بسیاری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی را مشغول کرده است و آنها از اینکه عادل الجبیر از زمان ناپدید شدن جمال خاشقجی موضع گیری نداشته و رسانه ای نشده است، ابراز شگفتی و تعجب کرده اند به ویژه که وی درباره موضوعات کوچک و بزرگ موضع گیری می کند.

کاربران شبکه اجتماعی تعبیر بخار شدن را برای غیبت عادل الجبیر به کار برده اند زیرا از زمان مطرح شدن موضوع خاشقجی که افکار عمومی دنیا را به خود مشغول کرده است و رژیم سعودی در ترور وی هنگام ورود به کنسولگری عربستان در استانبول در دوم اکتبر متهم است، در رسانه ها ظاهر نشده است.

آخرین توییت الجبیر مربوط به ۲۴ سپتامبر است.

الخطیب یکی از فعالان سیاسی در این باره گفت: به نظر می رسد که این مرد تبخیر شده است.

جابر المحرمی از روزنامه نگاران قطری از سکوت الجبیر با وجود اینکه همه دنیا علیه عربستان است، می پرسد.

جمال سلطان از فعالان رسانه ای مصر نیز از سکوت الجبیر ابراز تعجب کرده است.

علاء صادق از کاربران شبکه های اجتماعی گفت: شاید الجبیر مریض باشد!

فردی دیگری با نام مشاور محمد بن نایف درباره علت غیبت مشکوک الجبیر با وجود اینکه این موضوع به وزارت خارجه عربستان لطمه می زند، سئوال کرده است.

ابراهیم الحمامی از تحلیلگران نیز اعلام کرد: دنیا بر سر حکام ریاض وارونه شده اما وزیر خارجه عربستان ظاهر نمی شود و اظهار نظری نمی کند.

اسعد الشرعی حقوقدان ضمن به سخره گرفتن الجبیر گفت: به نظر می رسد که الجبیر در وضعیت سایلنت است.