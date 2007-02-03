ملوان با 8 بازیکن دفاع می کرد / حمیدوای تنها در اردوهای تیم ملی امید شرکت می کند

سخنگوی باشگاه استقلال اهواز درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سیستم دفاعی ملوان باعث شد آنها در این دیدار به هدفشان برسند و مانع از نتیجه گیری ما در ورزشگاه خانگی شوند.

وی در ادامه با رد اخباری که درخصوص اعتراض شدید تماشاگران اهوازی به عملکرد کادرفنی و بازیکنان تیم مطرح شده است، اضافه کرد: تماشاگران ازعملکرد تیم ناراحت هستند اما اعتراض خاصی انجام ندادند، ضمن اینکه استادیوم ورزشگاه نفت درحال نوسازی است که شکستن صندلی های آن در شرایطی که هنوزجایگاه تماشاگران کامل نصب نشده، نمی تواند صحیح باشد.

برهمن همچنین تاکید کرد : با درخواست مسئولان فدراسیون فوتبال قرارشده است حمیداوی پزشک تیم درزمانی که تیم ملی امید اردوی های آماده سازی را برگزارمی کند، با این تیم همکاری کند و در زمان های دیگرهمچنان درخدمت تیم استقلال اهوازباشد، با توجه به این مساله او شب گذشته به تهران سفرکرد.

سخنگوی باشگاه استقلال اهواز درپایان تاکید کرد: حمیداوی با ما قرارداد دارد ولی هدف ما کمک به تیم ملی امید است به همین دلیل با حضور مقطعی این مربی درتیم ملی امید موافقت کردیم.