مسیرهای شهرستان ملکشاهی آماده تردد زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد ولیان عصر یکشنبه در جمع کارکنان انتظامی شهرستان ملکشاهی در خصوص ماموریت عظیم اربعین حسینی، گفت: با توجه به مشخص شدن شهرستان ملکشاهی به عنوان مسیر دوم تردد زائرین به سمت عتبات عالیات ،بایستی تأمین امنیت تردد زائران از اولویت های کاری انتظامی این شهرستان در بحث انتظامی و جاده ای باشد .

وی در ادامه تصریح کرد :با تأکید براینکه در جاده های مواصلاتی تردد زائران اکیپ های متشکل از پلیس های تخصصی برای خدمت رسانی مستقر خواهند شد،گفت: با توجه به حجم تردد زائرین از مسیر شهرستان ملکشاهی ،انتظار می رود همه کارکنان با روحیه جهادی و صبر و حوصله نسبت به خدمت رسانی و برقراری امنیت زائرین اقدام کنند.

وی با بیان اینکه، هدف نیروی انتظامی ایجاد امنیت و آرامش برای مردم است ،اظهار داشت:طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش با حمایت دستگاه قضایی در دستور کار قرار دارد و هر کس بخواهد برای مردم ایجاد ناامنی کند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

سرهنگ ولیان در پایان از عموم شهروندان خواست چنانچه قصد شرکت در همایش بزرگ اربعین رادارند ،در دفاتر مجاز نسبت به اخذ ویزا اقدام و از مراجعه بدون گذرنامه و ویزا به مرز مهران به جد خودداری کنند.