دولت فلسطین کمیته چهارجانبه را مجری دستورات واشنگتن دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه خود آورده است : موضع گیری کمیته چهارجانبه به برقراری امنیت، ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه کمکی نمی کند بلکه تنها میزان درد و رنج ملت فلسطین را افزایش می دهد.

این بیانیه افزود : نتایج نشست اخیر کمیته به طورکامل همسو با موضع آمریکا بود که ملت فلسطین را محاصره کرده است و نتایج این نشست برای ملت فلسطین ناامید کننده می باشد.

وزارت امور خارجه فلسطین درعین حال از موضع "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه مبنی بر ضرورت تعامل با جنبش حماس ستایش کرد و گفت : دولت فلسطین از موضعگیری صحیح روسیه ستایش می کند.

کمیته چهارجانبه متشکل از نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد درنشست شب گذشته خود در واشنگتن برضرورت تسریع درتشکیل دولت فلسطین تاکید و بار دیگرخواسته خود را ازجنبش حماس مبنی بر به رسمیت شناختن اسرائیل تکرار کرد.

اختلافات اعضای کمیته چهارجانبه در کنفرانس مطبوعاتی پس از این نشست آشکار شد به گونه ای که وزیر خارجه روسیه به طور ضمنی از تحریم های مالی علیه حماس انتقاد کرد و گفت : "به نظرمن ما نمی توانیم از تحریم ها و انزوای حماس برای حل مشکلات استفاده کنیم".