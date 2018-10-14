به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مصدق در نشست خبری خود به مناسبت هفته جهانی غذا اظهار داشت: تغییر سبک زندگی مردم، تغییر عادات غذایی و تغییر ذائقه را نیز به دنبال داشته و متاسفانه تغییر ذائقه مردم، افزایش مصرف نمک، شکر و چربی را به دنبال داشته است.

وی افزود: امروز میزان شیوع بیماری‌هایی نظیر فشار خون و دیابت به شدت نگران کننده است و ضرورت دارد تا رسانه‌ها و دست‌اندرکاران علم تغذیه، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن مردم به سمت استفاده از غذاهای سنتی و سالم به کار گیرند.

مصدق خاطرنشان کرد: مصرف فست‌فودها که در استان یزد به شدت رشد داشته، افزایش شیوع فشارخون و دیابت را به دنبال داشته و متاسفانه یزد هم اکنون در زمینه مصرف فست فودها، رتبه ششم را در کشور به خود اختصاص داده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه مصرف فست‌فودها افزایش وزن و چاقی را نیز برای مردم یزد به ارمغان آورده است، افزود: یزد اکنون به لحاظ چاقی و اضافه وزن رتبه ۱۴ کشور را دارد و این یک هشدار است زیرا چاقی و اضافه وزن، بسیاری از بیماری‌ها را به دنبال خود خواهد داشت.

مصدق یادآور شد: امروز پرخوری به یک شیوه در سبک زندگی بسیاری از افراد جامعه تبدیل شده است و این در حالی است که در بسیاری از نقاط جهان و کشور و حتی استان یزد، شاهد فقر غذایی هستیم.

وی ادامه داد: مهمترین راه مبارزه با فقر و گرسنگی در چنین شرایطی، اصلاح فرهنگ مصرف مواد غذایی است و ضروری است تا در کشورمان مردم برای سیر کردن گرسنه‌ها تشویق شوند و این مهم به عنوان یک اخلاق اجتماعی، در جامعه نهادینه شود آنگاه شاهد خواهیم بود علاوه بر اینکه از حیف و میل غذا در میان عده‌ای جلوگیری می‌شود، هیچ گرسنه‌ای نیز در جهان وجود نخواهد داشت.

مصدق همچنین بر ضرورت فعالیت رسانه‌ها در زمینه فرهنگ سازی در زمینه تغذیه درست و کاهش مصرف نمک، شکر و روغن بیان کرد: رسانه ها می توانند با فرهنگ سازی و تولید محتوا در این زمینه، جامعه را از درگیری با بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر مصون نگاه دارند.

به گزارش مهر، از ۲۲ تا ۲۷ مهرماه هر سال به عنوان روز جهانی غذا تعیین و نامگذاری شده است.