تحصیل ۴۰۰ هزار دانشجو در بزرگترین دانشگاه دولتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باغدارنیا امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دانشگاه پیام نور کرمانشاه برگزار شد دانشگاه پیام نور را با ۴۰۰ هزار دانشجو بزرگترین دانشگاه دولتی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ مرکز و ۲۰ هزار عضو هیئت علمی و کارمند عهده دار هدایت و راهنمایی دانشجویان و نسل جوان است.

معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور کشور افزود: از سال گذشته برای اینکه طرح جامع آموزش همگانی قرآن را در سطح کشور عملی کنیم با اداره اوقاف و امورخیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان دارالقرآن تفاهم نامه هایی را امضا کردیم و هر کدام موظف به اجرای قسمتی از کار شدند.

وی خاطر نشان کرد: با تلاشهای صورت گرفته امسال شاهد رشد بسیار خوبی در حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ و کل قرآن در سطح دانشگاه های پیام نور بودیم.

باغدارنیا از رشد دانشجویان در رشته های قرائت، ترتیل و مفاهیم سخن گفت و بیان داشت: این سازمانها و نهادها توانستند سطح آگاهی و بصیرت دینی را در میان دانشجویان افزایش دهند.

معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به برگزاری جشنواره قرآن و عترت به میزبانی استان کرمانشاه، گفت: امسال دانشگاه پیام نور به عنوان پیشرو اقدام به برگزاری این جشنواره کرد.

وی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات سلایق و علاقمندی دانشجویان در نظر گرفته شده است و هر کدام از آنها توانستند در حوزه مورد علاقه خود به رقابت بپردازند.

باغدارنیا ابراز داشت: در این جشنواره حوزه های مختلف از جمله ادبی، فناوری، علمی پژوهشی، آی تی حرکت های قابل توجهی صورت گرفت و همواره به دنبال گسترش بسترها هستیم.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور باید بتواند با توجه به تکنولوژی مورد نیاز جامعه در فضای مجازی حرف اول را در حوزه قرآنی مطرح کند.

باغدارنیا توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و عترت را اولویت اول دانشگاه پیام نور اعلام کرد و بیان داشت: قرآن درس زندگی است و اگر با مفاهیم قرآنی آشنا شویم تحولات عظیمی را در زندگی می توانیم شاهد باشیم.

وی مهم ترین هدف برگزاری جشنواره را کشف استعدادهای قرآنی دانشجویان اعلام کرد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۸۰۰ کانون فرهنگی، هنری و اجتماعی در سطح کشور داریم که در حوزه های مختلف از جمله کارآفرینی بسیار فعال عمل می کنند.

معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور کشورهمچنین گفت: همزمان با دهه فجر امسال جشنواره دستاوردها و توانمندی دانشجویان دانشگاههای پیام نور در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران با هدف معرفی ظرفیت ها و توانمندی های دانشجویان برگزار خواهد شد.