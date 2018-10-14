۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

فرمانده انتظامی همدان خبر داد:

کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان همدان از کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط ماموران پاسگاه انتظامی آبشینه خبر داد.

سرهنگ جمشید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری سوخت قاچاق توسط یک شرکت خصوصی در محور همدان - ملایر، بررسی و تحقیق در این خصوص در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی آبشینه قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی و اطمینان از صحت موضوع و با اخذ مجوز قضایی در بازرسی از محل مذکور، یک تانکر ۱۲ هزار لیتری گازوئیل فاقد مجوز و قاچاق کشف و یک نفر در این خصوص بازداشت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به اینکه سوخت قاچاق کشف شده تحویل شرکت نفت شد؛ گفت: از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

