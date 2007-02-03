  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۵۷

سرپرست کمیته امداد امام خمینی اعلام کرد:

آغاز توزیع 9 میلیون کالا برگ به اقشار نیازمند در ایام الله دهه فجر

آغاز توزیع 9 میلیون کالا برگ به اقشار نیازمند در ایام الله دهه فجر

سید رضا نیری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: همزمان با دهه فجر و بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توزیع 9 میلیون کالا برگ دولت محترم ویژه اقشار آسیب پذیر در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست  کمیته امداد امام خمینی افزود: 5/7 میلیون نفر از خانواده های تحت حمایت و سایر نیازمندان مورد شناسایی این نهاد و 5/1 میلیون نفر از خانواده های تحت حمایت سازمان بهزیستی مشمول دریافت این کالاها یارانه ای هستند .

نیری کمک به آزادی 850 زندانی نیازمند و واگذاری 5 هزار واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت و تخفیف 50 درصدی مرکز تشخیص طبی ولیعصر (عج) ( MRI)  از دیگر برنامه های کمیته امداد درایام الله دهه فجر عنوان کرد.

سرپرست کمیته امداد با اشاره  به برنامه های اشتغالزایی کمیته امداد گفت : تاکنون 400 هزار فرصت شغلی از سوی این نهاد برای خانواده های تحت حمایت ، جوانان و زنان سرپرست خانوار ایجاد شده است و در سال جاری نیز 130 هزار فرصت شغلی از با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت کار و امور اجتماعی از طریق اعطای تسهیلات بانکی تا پایان سال ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 443023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها