آغاز توزیع 9 میلیون کالا برگ به اقشار نیازمند در ایام الله دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست کمیته امداد امام خمینی افزود: 5/7 میلیون نفر از خانواده های تحت حمایت و سایر نیازمندان مورد شناسایی این نهاد و 5/1 میلیون نفر از خانواده های تحت حمایت سازمان بهزیستی مشمول دریافت این کالاها یارانه ای هستند .

نیری کمک به آزادی 850 زندانی نیازمند و واگذاری 5 هزار واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت و تخفیف 50 درصدی مرکز تشخیص طبی ولیعصر (عج) ( MRI) از دیگر برنامه های کمیته امداد درایام الله دهه فجر عنوان کرد.

سرپرست کمیته امداد با اشاره به برنامه های اشتغالزایی کمیته امداد گفت : تاکنون 400 هزار فرصت شغلی از سوی این نهاد برای خانواده های تحت حمایت ، جوانان و زنان سرپرست خانوار ایجاد شده است و در سال جاری نیز 130 هزار فرصت شغلی از با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت کار و امور اجتماعی از طریق اعطای تسهیلات بانکی تا پایان سال ایجاد خواهد شد.