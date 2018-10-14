به گزارش خبرنگار مهر، جعفر امین مقدم بعدازظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به ویژگی‌های شهر یزد در زمینه شاخص‌های IT و ICT اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که کسب و کارهای جدید یزد نیز بر پایه فناوری باشد.

وی با اشاره به اینکه همه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری الزاما منحصر به استارتاپ‌ها نیست، عنوان کرد: اما اساسا کسب و کارهای بر پایه فناوری از موبایل و اینترنت و سایر فناوری‌های جدید برای رشد و ارتقا خود استفاده می‌کنند.

امین مقدم تصریح کرد: در شرایطی که آب و هوا، منابع مالی و دیگر الزامات، راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی برای ایجاد شغل را مشکل کرده است، استارتاپ‌ها می‌توانند راهکاری موثر و مطمئن برای برون رفت از مشکلات اقتصادی باشند.

رئیس مرکز خلاقیت و فناوری شهرداری یزد خاطرنشان کرد: در شهر یزد استارتاپ‌ها را به منظور برون رفت از مشکلات اقتصادی جوانان دنبال می کنیم و اتفاقا شورای شهر یزد نیز یک درصد از بودجه شهرداری را به حمایت از استارتاپ‌ها اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: حمایت از استارتاپ‌ها به ‌صورت جدی توسط مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد پیگیری می‌شود زیرا به دنبال ایجاد یک مدیریت شهری مبتنی بر علم و مشارکت شهروندان هستیم.

امین مقدم از حمایت از ایده های مدیریت شهری مبتنی بر علم و مشارکت شهروندان خبر داد و یادآور شد: از زمان شکل گیری مرکز خلاقیت و فناوری نوین شهری، چند ایده به این مرکز ارائه ‌شده که این ایده ها در دست بررسی است.

وی همچنین عنوان کرد: این مرکز آماده همکاری با صاحب‌نظران و نخبگان حوزه شهری است و پذیرای صاحب‌نظران در راستای بهبود مدیریت شهری هستیم.

امین مقدم در ادامه از ایجاد نمایندگی کمیسیون ملی ایران در استان یزد خبر داد و بیان کرد: بررسی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته و این نمایندگی در واقع وظایف کمیسیون ملی را در استان‌ها در زمینه فعالیت‌های مرتبط با ثبت، نظارت و پایش رصد می‌کند.