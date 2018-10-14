۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

رئیس مرکز خلاقیت و فناوری شهرداری یزد:

یک درصد بودجه شهرداری یزد به حمایت از استارتاپ‌ها اختصاص یافت

یزد ـ رئیس مرکز خلاقیت و فناوری شهرداری یزد از اختصاص یک درصد از بودجه شهرداری یزد توسط شورا به حمایت از استارت‌ آپ‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر امین مقدم بعدازظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به ویژگی‌های شهر یزد در زمینه شاخص‌های IT و ICT اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که کسب و کارهای جدید یزد نیز بر پایه فناوری باشد.

وی با اشاره به اینکه همه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری الزاما منحصر به استارتاپ‌ها نیست، عنوان کرد: اما اساسا کسب و کارهای بر پایه فناوری از موبایل و اینترنت و سایر فناوری‌های جدید برای رشد و ارتقا خود استفاده می‌کنند.

امین مقدم تصریح کرد: در شرایطی که آب و هوا، منابع مالی و دیگر الزامات، راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی برای ایجاد شغل را مشکل کرده است، استارتاپ‌ها می‌توانند راهکاری موثر و مطمئن برای برون رفت از مشکلات اقتصادی باشند.

رئیس مرکز خلاقیت و فناوری شهرداری یزد خاطرنشان کرد: در شهر یزد استارتاپ‌ها را به منظور برون رفت از مشکلات اقتصادی جوانان دنبال می کنیم و اتفاقا شورای شهر یزد نیز یک درصد از بودجه شهرداری را به حمایت از استارتاپ‌ها اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: حمایت از استارتاپ‌ها به ‌صورت جدی توسط مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد پیگیری می‌شود زیرا به دنبال ایجاد یک مدیریت شهری مبتنی بر علم و مشارکت شهروندان هستیم.

امین مقدم از حمایت از ایده های مدیریت شهری مبتنی بر علم و مشارکت شهروندان خبر داد و یادآور شد: از زمان شکل گیری مرکز خلاقیت و فناوری نوین شهری، چند ایده به این مرکز ارائه ‌شده که این ایده ها در دست بررسی است.

وی همچنین عنوان کرد: این مرکز آماده همکاری با صاحب‌نظران و نخبگان حوزه شهری است و پذیرای صاحب‌نظران در راستای بهبود مدیریت شهری هستیم.

امین مقدم در ادامه از ایجاد نمایندگی کمیسیون ملی ایران در استان یزد خبر داد و بیان کرد: بررسی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته و این نمایندگی در واقع وظایف کمیسیون ملی را در استان‌ها در زمینه فعالیت‌های مرتبط با ثبت، نظارت و پایش رصد می‌کند.

