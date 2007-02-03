وزیر آموزش و پرورش خواستار افزایش امکانات ورزشی دختران دانش آموزش شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود فرشیدی در این نامه با اشاره به فقر حرکتی و کمبود شدید فضاهای ورزشی دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز و در راستای رشد و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کشور از طریق ارتقای کیفی و کمی ورزش و تربیت بدنی آموزشگاه ها و به منظور تحقق بند الف ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع افزایش حداقل یک متر مربع به سرانه فضاهای ورزشی ، پیشنهاد کرده است از محل اعتبارات اختصاص یافته به بخش ورزش استان های بازدید شده و پیش بینی شده برای بازدید در جریان سفرهای استانی مشخصا سهم آموزش و پرورش به میزان 50 درصد معین شود تا مسوولان سازمان آموزش و پرورش استان ها بتوانند اهداف فوق را بیش از پیش محقق کنند.