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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۴۲

طی نامه ای به رئیس جمهور :

وزیر آموزش و پرورش خواستار افزایش امکانات ورزشی دختران دانش آموزش شد

وزیر آموزش و پرورش در نامه ای به رئیس جمهور خواستار افزایش امکانات ورزشی دختران دانش آموز در سراسر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود فرشیدی در این نامه با اشاره به فقر حرکتی و کمبود شدید فضاهای ورزشی دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز و در راستای رشد و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کشور از طریق ارتقای  کیفی و کمی ورزش و تربیت بدنی آموزشگاه ها و به منظور تحقق بند الف ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع افزایش حداقل یک متر مربع به سرانه فضاهای ورزشی ، پیشنهاد کرده است از محل اعتبارات اختصاص یافته به بخش ورزش استان های بازدید شده و پیش بینی  شده برای بازدید در جریان سفرهای استانی مشخصا سهم آموزش و پرورش به میزان 50 درصد معین شود تا مسوولان سازمان آموزش و پرورش استان ها بتوانند اهداف فوق را بیش از پیش محقق کنند.

کد مطلب 443025

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