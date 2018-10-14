فروش بلیت پروازهای اربعین از سه شنبه/آغاز پروازها از ۲ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، مرتضی دهقان اظهارداشت: صبح امروز جلسه ای با حضور دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی و نمایندگان فروش بلیت های اربعین در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.

وی با اشاره به صدور مجوز ۳۳۰ پرواز فوق‌العاده برای شرکت‌ها در ایام اربعین غیر از حدود۹۰ پرواز برنامه‌ای در هفته، گفت: پروازها از ۲ آبان ماه آغاز و تا ۱۲ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

دهقان افزود: علی رغم اینکه پروازهای اربعین تکلیفی نیست اما شرکت های هواپیمایی بر تعیین قیمت بلیت پرواز تهران - نجف - تهران و سایر شهرستان‌ها ۲.۲ میلیون تومان، پرواز مشهد - نجف - مشهد ۲.۸ میلیون تومان و مسیر یک‌طرفه تهران - نجف و سایر شهرستان‌ها به نجف، ۱.۱ میلیون تومان و مشهد - نجف ۱.۴ میلیون تومان موافقت کردند.

وی رضایتمندی مردم را یکی از شاخصه های مهم عملکرد شرکت های هواپیمایی دانست و ضمن تاکید بر دقت در توزیع بلیت هواپیما از زائران هواپیما، خواست تا از مراکز معرفی شده بلیت هواپیما را تهیه کنند.