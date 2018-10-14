مشارکت هیئت رزمندگان اسلام گناباد در اعزام زائران به اربعین حسینی

سرهنگ پاسدار علی ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اربعین حسینی ویترینی برای نمایش اتحاد مسلمانان و شیعیان بوده و جهانیان به این گردهمایی بزرگ نگاه خاصی دارند.

وی افزود: آیین مذهبی و سیاسی اربعین امام حسین(ع) فراتر از یک آیین اسلامی بوده و در واقع ظرفیتی گسترده و مقرون به صرفه برای تعمیق ارزش های متعالی اهل بیت (ع) و انتشار و صدور فرهنگ انقلاب اسلامی به وجود آورده که همه باید تلاش کنند تا به نحو مطلوب و شایسته ای از این فرصت طلایی بهترین استفاده انجام شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گناباد عنوان کرد: سال گذشته با همتی که نیروهای انقلابی شهرستان داشتند موکب گناباد در کربلا رتبه اول خراسان رضوی را کسب کرد که امسال به دلیل صرفه جویی در هزینه ها این موکب برپا نخواهد شد و در راستای لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب جهت باشکوهتر برگزار شدن اربعین حسینی،کاروان های علاقه مندان به حضور در این مراسم به عراق اعزام شده و برپایی موکب برعهده ستاد بازسازی عتبات عالیات خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه گناباد گفت: هیئت رزمندگان اسلام گناباد در مسیر اعزام زائر جهت شرکت در همایش پیاده روی اربعین حسینی فعال خواهد بود و تمام سعی ما این است که همایش پیاده رویی اربعین حسینی پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در کربلا به بهترین وجه انجام شود.