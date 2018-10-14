زلزله حوالی اشنویه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله با قدرت ۳.۹ ریشتر مقارن ساعت ۱۸ و ۳۸ دقیقه یکشنبه رخ داد.

زلزله مذکور در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله۵۲ کیلومتری اشنویه به وقوع پیوسته است.

گزارش های تکمیلی پیرامون خسارات احتمالی زلزله متعاقبا ارسال می شود.