رئیس سازمان بسیج گلستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصوری رضی، رئیس هیات اندیشه‌ ورز بسیج رسانه استان گلستان، شامگاه یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج رسانه استان گلستان که در سالن نگاه تالارفخر الدین اسعد گرگان برگزار شد، برگزاری یادوراه شهدای رسانه را تابلو تمام نما فعالیت بسیج رسانه دانست و اظهار کرد: از صدر اسلام تا کنون تمام شهدا با فرماندهی ولایت زمان خود به شهادت رسیدند، معیت و همراه با ولایت بودن یکی از مهمترین خصوصیات شهدای اسلام است.

وی با بیان اینکه در عرصه زندگی بشر جنگ حق و باطل وجود دارد، افزود: اخلاص در عمل یکی دیگر از ویژگی های شهدا است که امید است بسیج رسانه در حوزه برگزاری یادواره های شهدای رسانه گام های بلندی بردارد.

رئیس هیات اندیشه‌ ورز بسیج رسانه استان گلستان برگزاری یادواره شهدای رسانه، میزگردهای تخصصی و دوره‌های آموزشی را از فعالیت های بسیج رسانه دانست و گفت: امید است این برنامه ها در آینده با قوت بیشتر در استان اجرا شود.

وی ضمن قدر دانی از تلاش های رئیس سابق بسیج رسانه استان، افزود: صبر و استقامت یکی از ویژگی های مهم ایشان بود که در انسجام بخشی رسانه نقش بسیار مهمی بر عهده داشتند.

بسیج کلید طلایی حل مشکلات کشور

در ادامه علی خالقی، رئیس بسیج رسانه استان گلستان بسیج را یک تفکر جهانی دانست و اظهار کرد: بسیج کلید طلایی حل مشکلات کشور و یک تفکر است و این تفکر جهانی مقدمه ‌ساز ظهور امام عصر(عج) خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی طی سال ها گذشته در بسیج رسانه اتفاق افتاده است، افزود: برگزاری یادواره شهدای رسانه، تقویت جبهه رسانه ‌ای انقلابی، استفاده از ظرفیت بسیج برای کمک به رسانه‌ها از برنامه‌هایی است که با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.