همکاری صندوق مهر رضا و صندوق پژوهش و فناوری حمایت از نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه بین شبیری مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) و علوی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری حمایت از نخبگان به منظور حمایت از نیروهای پژوهشگر و نخبه کشور و در جهت توسعه کار آفرینی این قشر به امضا رسید.

در این تفاهم نامه ، صندوق مهر امام رضا (ع) مکلف شد مبلغ 100 میلیارد ریال جهت تامین 30 درصد سهم آورده نقدی متقاضیان که طرح آنها به تایید صندوق نخبگان رسیده و به صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی گردند، پرداخت نماید.

همچنین صندوق نخبگان مکلف شد 70 درصد تسهیلات مابقی آن دسته از متقاضیانی که توانایی تامین آورده ی نقدی طرح‌های تایید شده را ندارند ، از محل اعتبارات خود پرداخت نماید.

مدت بازپرداخت این تسهلات 6 ساله و کارمزد آن 4 درصد است.

همچنین مدت اعتبار اجرایی این تفاهم نامه تا پایان سال 85 بوده و در صورت رضایت طرفین، مانده اعتبار تفاهم نامه تا پایان سال 86 به‌صورت خودکار پایدار خواهد بود.