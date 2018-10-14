بیش از ۳۰۰ نفر عضو بسیج رسانه گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد جعفری، شامگاه یکشنبه در مراسم تکریم خود که در سالن نگاه تالارفخر الدین اسعد گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان رسانه ای در مرکز و شهرستان های استان عضو بسیج رسانه هستند.

وی با اشاره به اینکه کانون های بسیج رسانه در برخی از شهرهای استان چون علی آباد و گنبد فعال است، افزود: امید است در آینده شاهد راه اندازی این کانون در ما بقی شهرستان های استان باشیم.

مسئول سابق بسیج رسانه استان گلستان با اشاره به اینکه تمام سنگ بنای فعالیت ها بر اساس ماموریت ها نهادینه شده است، گفت: با توجه به اینکه این قشر از حساسیت خاصی برخوردار است تلاش کردیم با چالش مواجه نشویم و دنبال حاشیه نباشیم و با وفاق و هماهنگی در جهت اهداف نظام اسلامی گام برداریم.

وی برگزاری دوره های مقدماتی تخصصی و پیشرفته و طرح ولایت در قم را از اقدامات بسیج رسانه طی چند سال گذشته اعلام کرد و یادآور شد: برگزاری جشنواره رسانه‌ ای ابوذر یکی از اقداماتی بود که در سومین دوره با ارسال هزار و ۲۰۰ اثر مورد استقبال اصحاب رسانه قرار گرفت.

جعفری برگزاری برنامه های تفریحی، فراغتی، معرفتی، راهیان نور، نشست های تخصصی، میز گردهمایی های مختلف، ضیافت اندیشه و تور های رسانه ای از پروژه های اقتصادی را از دیگر برنامه های بسیج رسانه دانست و خاطرنشان کرد: همه این برنامه ها با کمک و همراهی اصحاب رسانه انجام شد که هنوز راه های نرفته زیادی در این مسیر وجود دارد و باید با قرار گرفتن در کنار یکدیگر زیر ساخت ها را در استان فراهم کرد.