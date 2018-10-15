  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۹

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان:

ثبت نام۴۵۰۰ زنجانی برای پیاده روی اربعین/مشکلی برای اعزام نیست

ثبت نام۴۵۰۰ زنجانی برای پیاده روی اربعین/مشکلی برای اعزام نیست

زنجان-مدیرکل حج و زیارت استان زنجان گفت: تاکنون بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ زنجانی برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح نام‌نویسی کردند.

فرامرز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تا کنون بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ زنجانی در سامانه سماح برای پیاده‌روی اربعین نام‌نویسی کردند .

وی اظهار کرد: زنجانی‌ها برای ثبت‌نام  می‌توانند به دفاتر ۱۹ گانه حج و زیارت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان گفت: زائرینی که قصد حضور در پیاده‌روی اربعین را دارند برای دریافت روادید کشور عراق از طریق دفاتر زیارتی مجاز اقدام کنند.

بابایی تأکید کرد: حج و زیارت استان زنجان زائرین اعزام‌شده به اجتماع عظیم حسینی را بیمه می‌کند و تاکنون هم مشکلی از بابت ثبت‌نام  زائرین رخ نداده است.

کد مطلب 4430349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها