ثبت نام۴۵۰۰ زنجانی برای پیاده روی اربعین/مشکلی برای اعزام نیست

فرامرز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تا کنون بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ زنجانی در سامانه سماح برای پیاده‌روی اربعین نام‌نویسی کردند .

وی اظهار کرد: زنجانی‌ها برای ثبت‌نام می‌توانند به دفاتر ۱۹ گانه حج و زیارت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان گفت: زائرینی که قصد حضور در پیاده‌روی اربعین را دارند برای دریافت روادید کشور عراق از طریق دفاتر زیارتی مجاز اقدام کنند.

بابایی تأکید کرد: حج و زیارت استان زنجان زائرین اعزام‌شده به اجتماع عظیم حسینی را بیمه می‌کند و تاکنون هم مشکلی از بابت ثبت‌نام زائرین رخ نداده است.