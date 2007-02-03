دولت از سرمایه گذاری مردم حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر از استان اصفهان، دکترمحمود احمدی نژاد پس از افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در جمع حاضرین ضمن گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: استان اصفهان سهم عمده ای در پیروزی انقلاب داشته و انقلاب اسلامی بخشی از نهضت انبیا و عاشوراست و آینده انقلاب تحقق حکومت جهانی اسلام است.

وی افزود: امروز گرچه در میانه راه هستیم، اما می بینیم سرعت حرکت بشریت در مسیر رسیدن به قله روزافزون است و می بینیم یک خیزش عظیم و بیدار عمیق و موج بلند در دنیا در حال به پا خواستن است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مردم دنیا به دنبال گمشده ای می گردند گفت: این گمشده، حرفهای ملت ایران که همانا پاکی ، صداقت و عدالت هستند، است و آنها به دنبال انسان صالح و کاملی هستند که بیاید همه نابسامانی ها را در عالم برطرف کند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه بدون تردید کانون جوشش این موج عظیم سرزمین مقدس ایران است، خاطرنشان کرد: ما دو کار عمده داریم اول ساختن ایران که در این راه فرصت کم و کار زیاد است و ثانیه ای را هم نباید تلف کنیم و هر کس بخواهد سستی، یاس و تفرقه ایجاد کند همراه و دوستدار ملت ایران نیست.

وی افزود: امروز باید همه ایران یک تن ، یک قلب و یک اندیشه باشد .

رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: کار دوم ما معرفی این الگو به جهان است، زیرا امروز چشم دنیا به ایران به عنوان پرچمدار عدالت ، خداپرستی و پاکی دوخته شده است و مطمئن هستم مردم اصفهان که در طول انقلاب در تمامی صحنه ها پیشتاز ملت ایران بودند در این دو مسئله هم پیشتاز خواهند بود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود استان اصفهان را قلب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی ایران زمین خواند و با اشاره به پروژه های افتتاح شده گفت: حجم کارهای عمرانی که امسال دولت در کل کشور انجام می دهد تقریبا دو برابر سال 83 است که البته ظرفیت های اجرایی کشور بیش از اینهاست، اما منابع بودجه پاسخگوی فعالیت پیش از این نیست.

وی با بیان اینکه برای سال 86 بودجه عمرانی اضافه شده است، افزود: مجموعه درآمدهای دولت و ظرفیت های کشور اجازه نمی دهد یک جهش چند برابری را تجربه و برنامه ریزی کنیم و از طرف دیگر، برای ایجاد زیرساخت ها و آماده شدن برای یک جهش بزرگ اقتصادی نیازمند افزایش سرعت و حجم کارها هستیم .

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه حجم کارهای ما باید سه برابر سال 83 باشد گفت: اگر بخواهیم ظرف 8 سال زیرساخت ها را آماده و در جهت پیشرفت اقتصادی کشور حرکت کنیم باید سه برابر سال 83 هر سال کار کنیم.

رئیس قوه مجریه بهترین راه برای تامین منابع لازم برای فعالیت های اقتصادی را مشارکت مردم در ساماندهی زیرساخت ها دانست و خاطرنشان کرد: می بینیم در دو پروژه ای که افتتاح شد این ویژگی به صورت عمده وجود دارد. در پروژه کنارگذر غربی اصفهان مشارکت مردمی را می بینیم و در نیروگاه افتتاح شده برای اولین بار دولت از بودجه عمومی در آن سرمایه گذاری نکرده است.

وی افزود: مردم بیایند و سرمایه گذاری کنند و زیرساخت ها را گسترش دهند و دولت آمادگی دارد از این کار حمایت قانونی کند و خوشبختانه مجلس هم از این نگاه به صورت گسترده و قوی حمایت می کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه من از تمام کسانی که می توانند در عمران و آبادانی کشور سهمی داشته باشند دعوت می کنم دست به دست دولت دهند، اظهار داشت: با مشارکت مردمی حجم کارهای عمرانی افزایش و سرعت کار بیشتر خواهد شد.

گفتنی است پیش از سخنان رئیس جمهور، پرویز فتاح وزیر نیرو، محمد رحمتی وزیر راه و ترابری و سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان به بیان گزارشی از پروژه های افتتاح شده پرداختند.